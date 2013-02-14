Єврокомісія затвердила проект директиви про податок на фінансові трансакції

Брюссель. 14 лютого. УНІАН. Європейська комісія затвердила проект директиви про податок на фінансові трансакції для 11 країн ЄС, які вирішили запровадити такий податок у себе.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Комісією сьогодні.

Проект Директиви зберіг практично всі основні положення, що містилися у запропонованому проекті для всіх країн-членів ЄС у вересні 2011 року. Незначні зміни стосуються лише територіальних обмежень застосування Директиви.

Передбачається, що запровадження податку на фінансові трансакції в 11 країнах-членах ЄС приведе до отримання прибутків в 30-35 млрд. євро на рік.

Податок стосуватиметься всіх фінансових трансакцій і становитиме 0,1% для трансакцій з акціями та бондами та 0,01% для трансакцій з деривативами.

“Після сьогоднішніх пропозицій ми тепер маємо все для того, щоб зробити можливим, щоб податок на фінансові трансакції став реальністю в ЄС”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань оподаткування Альгірдас Шемета.

Раніше, у січні цього року, Рада міністрів ЄС дала згоду на посилену співпрацю між 11-ма країнами-членами з метою запровадження спільного податку на фінансові трансакції.

Механізм посиленого співробітництва передбачений в Угоді ЄС, і передбачає, що спільні правила можуть запроваджуватися для частини країн-ЄС, але якщо їх кількість становить не менше 9-ти, і за згоді інших країн-членів.

Серед країн, що погодилися запровадити податок на фінансові трансакції - Бельгія, Німеччина, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Австрія, Португалія, Словенія та Словаччина.