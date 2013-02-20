В Європарламенті кажуть, що Хорватія готова до членства з 1 липня

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту вважає, що Хорватія готова приєднатися до ЄС 1 липня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті резолюції депутата Лібора Ручека (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Чехія), схваленої сьогодні на засіданні Комітету.

При цьому члени Комітету закликали 3 країни-члена ЄС – Словенію, Данію та Німеччину – ратифікувати угоду про приєднання Хорватії.

Решта 24 країни-члена вже зробили це.

В проекті резолюції також зазначається, що Хорватія має продовжувати реформи і після приєднання для блага своїх громадян.

Депутати також закликали Хорватію поділитися свої досвідом приєднання до ЄС з іншими країнами регіону Західних Балкан.

Голосування за проект резолюції в сесійному заді Європарламенту відбудеться 11-14 березня.