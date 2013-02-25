Україна та ЄС підписали звіт про виконання Меморандуму про співпрацю в енергетиці

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Україна та ЄС підписали сьомий спільний звіт про виконання Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, підписання відбулося в рамках проведення в Брюсселі 16-го саміту Україна-ЄС.

Звіт підписали комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

У сьомому спільному звіті наведено результати, досягнуті сторонами, починаючи з жовтня 2011 року до нинішнього часу.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі 1 грудня 2005 року.

Меморандум визначає, яким чином обидві сторони планують організувати спільну роботу зі зближення своїх енергетичних ринків.

Меморандум визначає спільну стратегію поступової інтеграції енергетичного ринку України до енергетичного ринку ЄС і складається з "дорожніх карт", що охоплюють такі сфери: ядерна безпека, інтеграція ринків електроенергії та газу, безпека енергопостачання та транзиту вуглеводнів та вугільна галузь.

Починаючи з березня 2008 року, Меморандум також включає п’яту "дорожню карту", що має на меті посилення співробітництва у сфері енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.