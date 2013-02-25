Україна та ЄС підписали меморандум про макрофінансову допомогу

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння про надання Києву макрофінансової допомоги в 610 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, меморандум було підписано в рамках 16-го самміту Україна-ЄС.

Меморандум підписали міністр фінансів України Юрій Колобок та голова Національного банку України Ігор Соркін, а також віце-президент Євро комісії, відповідальний за економічні та монетарні питання Оллі Рен.

Меморандум, зокрема, визначає порядок траншів кредиту, який установлено в таких сумах: 100, 10, 250 та 250 млн. євро, систему моніторингу реалізації програми, а також термін її реалізації, який встановлено в 2,5 роки з моменту набуття Меморандумом чинності.

При цьому в Меморандумі визначено, що передумовою виділення коштів буде, зокрема, висновок Єврокомісії про задовільну співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, сторони підписали кредитну угоду, яка встановлює термін погашення кредиту в 15 років, процедуру визначення відсоткових ставок, а також умови погашення кредиту.

Кредитна угода зможе набрати чинності не пізніше, ніж протягом 12 місяців з моменту її підписання.

Як повідомляв УНІАН, рішення про надання макрофінансової допомоги Україні були схвалені в 2002 та 2010 роках.