Фюле: Без вирішення справ Тимошенко та Луценка ми навряд чи можемо казати про підписання угоди про асоціацію

Страсбург. 13 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що без вирішення справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка навряд чи можна буде казати про підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту.

“Дозвольте мені бути дуже чітким: якщо ми хочемо підписати угоду про асоціацію, і я переконаний, що ми хочемо, оскільки вона в наших спільних інтересах, тоді шлях для влади (української – УНІАН) полягає не в тому, щоб приносити все більше та більше новин, що викликають стурбованість. Настав час для надсилання певних позитивних новин щодо вибіркового правосуддя”, - сказав комісар.

“Поки справи Ю.Тимошенко та Ю.Луценка не будуть вирішені належним чином, і поки не буде достатньої впевненості в тому, що більше не буде використовуватися вибіркове правосуддя, ми навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання угоди про асоціацію”, - наголосив С.Фюле.

Комісар також зазначив, що ЄС сподівається досягти тих безпрецедентних цілей, яких він поставив собі у співпраці з Києвом, однак водночас підкреслив, що Україна також повинна здійснити низку дій для наближення до ЄС.