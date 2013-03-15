Українські риболови зможуть постачати рибу на ринки ЄС

Брюссель. 15 березня. УНІАН. Риболовецькі судна, які ходять під прапором України і здійснюють вилов риби у міжнародних водах, відтепер зможуть продавати власну продукцію для постачання на європейські ринки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у представництві України при ЄС, відповідне рішення було ухвалене Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань морських справ та рибальства і стало наслідком визнання заходів, вжитих Україною, з гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у сфері протидії незаконному вилову риби.

“Рішення Єврокомісії уможливлює без додаткових ратифікаційних процедур експорт на митну територію Європейського Союзу біоресурсів, виловлених риболовецькими суднами під прапором України із дотриманням національного та міжнародного законодавства у сфері рибальства», - зазначили у представництві.

У представництві нагадали, що востаннє питання доступу української продукції рибальства до ринку ЄС порушувалося в ході візиту комісара ЄС з морських справ та рибальства Марії Даманакі до України 14 лютого 2013 року.