Брюссель. 18 березня. УНІАН. В НАТО розглядають можливість проведення влітку саміту по Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він зазначив, що до середині нинішнього року афганські сили безпеки мають взяти на себе контроль за безпекою над всією територією Афганістану, і цей факт міг би бути відзначений на саміті НАТО.

“Такою є ідея”, - сказав Генсек Північноатлантичного Альянсу.

Він також зазначив, що на такому саміті могла би бути затверджена стратегія подальшої допомоги Афганістану після 2014 року.

Разом з тим, за словами А.Ф.Расмуссена, остаточного рішення щодо проведення спеціального саміту НАТО поки не схвалено.