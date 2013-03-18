Єврокомісія надасть ще 200 млн. євро на інвестиції в країнах-сусідах

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія надасть ще 200 млн. євро на інвестиції в енергетику та транспорт в країнах-сусідах на сході та півдні ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Згідно з рішенням, кошти виділяються для Інструменту інвестицій в країнах сусідства, і мають сприяти залученню інвестицій від різних інвесторів для реалізації проектів з об’єднання транспортної та енергетичної інфраструктури країн-членів ЄС та країн-сусідів, а також на реалізацію проектів в сфері протидії глобальним кліматичним змінам.

Інструмент інвестицій в країнах-сусідства було започатковано в 2008 році. За цей час в його рамках було витрачено 545 млн. євро коштів бюджету ЄС, які пішли на реалізацію 69 проектів. Загальна вартість інвестицій, залучених на реалізацію цих проектів, за даними Єврокомісії, сягнула 18,4 млрд. євро.