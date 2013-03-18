Єврокомісія пропонує збільшити бюджет ЄС з урахуванням приєднання Хорватії

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує Раді ЄС та Європарламенту збільшити бюджет ЄС з урахуванням приєднання Хорватії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні пропозиціях Єврокомісії.

Згідно з пропозиціями передбачається збільшення зобов’язання до виплат в бюджеті ЄС на 655,1 млн. євро (0,4% від усього бюджету ЄС на 2013 рік), а також збільшення виплат на 374,0 млн. євро (0,3% бюджету ЄС).

При цьому, внесок Хорватії до бюджету ЄС в цьому році становитиме 211,9 млн. євро.

Пропозиції Євро комісії будуть передані на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія має приєднатися до ЄС з 1 липня цього року. Угоду про приєднання між Хорватією та ЄС було підписано 9 грудня 2011 року.

Хорватія подала заявку на членство в ЄС в 2003 році, переговори розпочалися в 2005 році.