Брюссель. 26 березня. УНІАН. Питання майбутнього газового консорціуму буде вирішено на “круглому столі” за кілька тижнів.

Про це заявив українським журналістам в Брюсселі ввечері в понеділок міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

“Зараз остаточно узгоджується з робочими групами, і я так розумію, що протягом найбільше двох тижнів все сформатується, і буде визначене місце, і де саме він буде зроблений. А про те, що він буде – це сто відсотків”, - сказав міністр.

Е.Ставицький зазначив, що під час зустрічі з комісаром ЄС обговорював питання “імплементації останніх домовленостей України та ЄС, які відбулися у лютому цього року”.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо того, чи є в Міністерства бачення того, яким має бути новий газовий консорціум: двостороннім чи тристороннім, міністр відповів: “До “круглого столу” дочекайтеся, все буде зрозуміло”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Е.Ставицький заявив журналістам в Брюсселі про те, що отримав пропозицію від Г.Еттінгера про створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Він також зазначив, що найближчими тижнями має відбутись “круглий стіл”. За словами міністра, українська сторона пропонувала провести його в Києві і обговорити питання створення консорціуму, залучивши до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній із США.