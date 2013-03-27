У штаб-квартирі НАТО відбулася презентація Петриківського розпису (фото)

Брюссель. 27 березня. УНІАН. У штаб-квартирі НАТО пройшов День українського мистецтва, присвячений презентації Петриківського розпису.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.

В рамках презентація відбувся також майстер-клас під керівництвом майстринь з України, які прибули до Брюсселю.

Виступаючи під час відкриття експозиції, Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов зазначив, що цього року Петриківський розпис буде презентовано на засіданні комітету ЮНЕСКО із надання «Петриківці» статусу світової нематеріальної культурної спадщини.

При цьому І.Долгов висловив переконання, що цей унікальний зразок українського декоративного мистецтва зможе збагатити і урізноманітнити європейську культурну спадщину.

Посол також презентував спеціально виготовлену українським майстринями декоративну тарілку з елементами Петриківського розпису та символіки НАТО, а також передав зразок аутентичного Петриківського розпису для реалізації на щорічному благодійному ярмарку Північно-Атлантичного Альянсу, що проходить під патронатом дружини Генсекретаря НАТО.