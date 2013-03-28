Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали
Експерти не вірять, що обмеження діятимуть лише тиждень...
Брюссель. 28 березня. УНІАН. Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали, починаючи від сьогоднішнього відкриття банків.
Про це пише Інтернет-видання EUobserver.
Відповідно до запроваджених заходів, кіпріоти, що залишають країну, можуть брати із собою у кожну подорож не більше, ніж 3 тис. євро готівкою. При цьому, запроваджені обмеження в 10 тис. євро на оплату навчання студентів в закордонних університетах. Крім того, відповідно до нових правил, з кредитної картки кіпрського банку за кордоном можна буде знімати не більше, ніж 5 тис. євро щомісячно.
Всі платежі за оплату товарів, що імпортуються в країну мають узгоджуватися урядом. При цьому, від кіпріотів вимагатиметься декларування всіх надходжень за продаж товарів на експорт чи власності за кордоном.
Крім того, максимальний ліміт отримання готівки в банкоматах встановлений урядом в 300 євро на добу за винятком клієнтів двох банків - Laiki bank та Bank of Cyprus, - яким ліміт на зняття готівки в банкоматах буде обмежений в 100 і 120 євро на добу відповідно.
Видання також зазначає, що хоча уряд і заявив, що контроль встановлюється на 7 діб, однак експерти досить скептично ставляться до таких заяв і кажуть, що контроль може зберегтися на місяці, а то й роки.