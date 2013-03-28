Брюссель. 28 березня. УНІАН. Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали, починаючи від сьогоднішнього відкриття банків.

Про це пише Інтернет-видання EUobserver.

Відповідно до запроваджених заходів, кіпріоти, що залишають країну, можуть брати із собою у кожну подорож не більше, ніж 3 тис. євро готівкою. При цьому, запроваджені обмеження в 10 тис. євро на оплату навчання студентів в закордонних університетах. Крім того, відповідно до нових правил, з кредитної картки кіпрського банку за кордоном можна буде знімати не більше, ніж 5 тис. євро щомісячно.

Всі платежі за оплату товарів, що імпортуються в країну мають узгоджуватися урядом. При цьому, від кіпріотів вимагатиметься декларування всіх надходжень за продаж товарів на експорт чи власності за кордоном.

Крім того, максимальний ліміт отримання готівки в банкоматах встановлений урядом в 300 євро на добу за винятком клієнтів двох банків - Laiki bank та Bank of Cyprus, - яким ліміт на зняття готівки в банкоматах буде обмежений в 100 і 120 євро на добу відповідно.

Видання також зазначає, що хоча уряд і заявив, що контроль встановлюється на 7 діб, однак експерти досить скептично ставляться до таких заяв і кажуть, що контроль може зберегтися на місяці, а то й роки.