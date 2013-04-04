Рішення у справі Луценка стане ще однією перешкодою до асоціації з ЄС

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) називає рішення Вищого спеціалізованого суду України у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка ще однією перешкодою на шляху до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це депутат заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я бачу, що рішення проти пана Луценка є ще однією важкою перешкодою на шляху до Вільнюса. Мене дратує бачити, як шанси досягнути угоди про асоціацію і, відповідно, поглибити відносини між ЄС та Україною стають все слабшими і слабшими”, - сказала депутат.

Вона підкреслила, що рішення суду є ще одним негативним месиджем з Києва до Брюсселя.

“Знаючи про рішення Європейського суду з прав людини на користь Ю.Луценка, це рішення розчаровує ще більше”, - сказала Р.Хармс, і додала, що в світлі поганого стану здоров’я колишнього міністра, рішення українського суду виглядає “дуже сумним”.

“Мене глибоко розчаровує те, що стратегія боротьби з політичними конкурентами за незначною допомогою закону триває. Я маю сумніви, що поняття “верховенство права” має одну й те саме значення в Брюсселі та Києві”, - сказала Р.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку. Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці. Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.