ILGA-Europe закликає Європарламент відкласти спрощення візового режиму з Україною через проблеми геїв

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Європейське відділення організації геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів та інтерсексуалів ILGA-Europe закликає Європарламент відкласти ратифікацію угоди про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС через проблеми, з якими стикаються представники ЛГБТ-співтовариства в Україні.

Про це йдеться у заяві ILGA-Europe, текст якої передано УНІАН.

“ILGA-Europe закликає Європейський парламент повернути доповідь про спрощення візового режиму до Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ для її перегляду і, таким чином, відкласти голосування”, - написано у заяві.

“Україна має поважати свої зобов’язання щодо запровадження заборони дискримінації на грунті сексуальної орієнтації на роботі, які ще має виконати”, - продовжується у документі.

Крім того, ILGA-Europe зазначає, що в українському парламенті обговорюються два проекти законів, які можуть вважатися дискримінаційними. Один з них про заборону пропаганди гомосексуалізму, який, на переконання організації, може негативно вплинути на свободу слова, а також проект закону про запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду одностатевих відносин.

“Ці проекти законів повністю суперечать фундаментальним принципам Європейського Союзу та зобов’язанням України”, - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 квітня., Європарламент планує визначитися щодо проекту угоди про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною.

Напередодні, 16 квітня, в Європарламенті на вимогу фракції групи ліберальних партій відбудеться обговорення ситуації з правами геїв та лесбіянок в Україні, як передумова для схвалення угоди.

22 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

21 лютого Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною.

За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6.

22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, о беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.