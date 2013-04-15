Єврокомісія стурбована зростанням кількості жертв торгівлі людьми

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Європейська комісія стурбована зростанням кількості жертв торгівлі людьми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом, представляючи першу доповідь щодо торгівлі з людьми.

“На жаль, сьогодні ми можемо впевнено казати про погіршення ситуації з торгівлею людьми”, - сказала вона.

За словами комісара, в 2008-2010 роках в ЄС, в цілому, було зареєстровано 23632 жертви торгівлі людьми, з них майже 60% - вихідці з європейських країн, передусім з Болгарії та Румунії.

Серед не європейців, найчастіше жертвами торгівлі людьми стають вихідці з Нігерії та Китаю.

Комісар зазначила, що майже 70% жертв – жінки, ще 15% - діти. При цьому, найчастіше людей продають з метою сексуальної експлуатації, а також для примусової роботи та на органи.

При цьому, С.Мальмстрьом зазначила, що кількість вироків обвинуваченим у скоєнні злочинів в сфері торгівлі людьми, зменшується.

“Ми бачимо ознаки посилення діяльності організованої злочинності”, - сказала С.Мальмстрьом.

Комісар також звернула увагу на той факт, що незважаючи на це, лише 6 з 27 країн-членів ЄС повністю реалізували в національному законодавстві положення Директиви щодо боротьби з торгівлею людьми від 2011 роки, хоча мали зробити це ще до 6 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, ця Директива передбачає гармонізацію законодавства країн-членів ЄС в сфері покарання торговців людьми а також - в сфері посилення захисту жертв.