Президент Єврокомісії закликає до боротьби з ухиленням від оподаткування на глобальному рівні

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу закликає до боротьби з ухиленням від оподаткування на глобальному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євро комісії, про це він сказав сьогодні у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

“Сьогодні ми маємо новий момент, що стосується потреби боротися з ухиленням від оподаткування та податковими шахрайствами. Важливо, щоб на глобальному рівні, від “великої двадцятки” до ООН, була єдність цілей податкового правосуддя та чесності”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що лише країнам Європейського Союзу ухилення від оподаткування коштує близько 1 трильйона євро на рік.

“Це гроші, які мали б бути доступними для витрат на освіту, навички, охорону здоров’я, інфраструктурні інвестиції у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються”, - сказав Ж.М.Баррозу.

Він нагадав, що ЄС вже зараз працює над ухваленням спільних кроків для протидії ухиленню від оподаткування, в тому числі – запроваджує обмін інформацією між податковими органами, а також здійснює заходи для зменшення можливостей для компаній користуватися законодавством країн так званого “податкового раю”.

“Податковий рай – дійсно рай для тих, хто ухиляється від сплати податків та шахраїв, однак він – пекло для громадян, що дотримуються законів та для відповідальних платників податків”, - наголосив Ж.М.Баррозу.