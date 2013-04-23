Уряд Литви обговорить пріоритети свого головування в ЄС з Єврокомісією
Буткевічюс та 10 міністрів їдуть в Брюссель
Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Уряд Литви обговорить пріоритети свого головування в ЄС з Єврокомісією.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання The Lithuania Tribune.
За інформацією видання, сьогодні прем'єр-міністр країни Альгірдас Буткевічюс та 10 членів його уряду відвідають Брюссель задля цього.
“Економіка ЄС відновлюється, таким чином тісна співпраця всіх інституцій ЄС та країн-членів стає особливо важливою”, - цитує видання А.Буткевічюса.
Серед питань, що будуть обговорені представниками уряду Литви та Єврокомісії, - економічна та фінансова ситуація в ЄС; заходи для економічного зростання; “Східне партнерство” а також стратегія ЄС для розвитку регіону Балтійського моря.
Литва головуватиме в ЄС з 1 липня по 31 грудня 2013 року.