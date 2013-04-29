Арбузов матиме зустріч ввічливості з віце-президентом Єврокомісії Реном

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Віце-президент Євро комісії, відповідальний за економічні та монетарні справи, Оллі Рен та перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов не планують обговорювати питань співпраці під час сьогоднішньої зустрічі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Ми розуміємо, що це – зустріч ввічливості, оскільки С.Арбузов зустрічатиметься з кількома комісарами”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.Арбузов розпочав дводенний візит до Брюсселя, в рамках якого він планує провести зустрічі також з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за міжінституційні відносини та адміністрацію, Марушем Сефшовічем, комісарами з питань торгівлі Карелом Де Гухтом, з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовські, з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіаном Чіолошем та з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле.