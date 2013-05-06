Президент ПАРЄ стурбований розвитком ситуації в Молдові

Страсбург. 6 травня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон стурбований останнім розвитком ситуації в Молдові.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Деякі останні голосування в парламенті, які стосуються таких важливих для функціонування демократії питань, як повага до Конституції, незалежність судової влади чи виборчої системи, відбулися поспіхом без пошуку широкого консенсусу в парламенті”, - заявив він.

“Я пропоную всім політичним силам країни залишити осторонь їхні політичні чи особисті інтереси, і працювати разом на європейське майбутнє країни та її громадян”, - наголосив Ж.-К.Міньйон.

Він також підкреслив, що ПАРЄ готова сприяти за необхідності в організації політичного діалогу між різними партіями Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня парламент Молдови схвалив зміни до Конституції країни, які, зокрема, передбачають можливість відкликання парламентом суддів Конституційного суду.