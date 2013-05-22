Лідери країн-членів ЄС обговорять проблеми в енергетиці та ухилення від оподаткування

Брюссель. 22 травня. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС збираються сьогодні на одноденний саміт в Брюсселі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ході засідання лідери планують обговорити проблеми в енергетиці та ухилення від оподаткування.

У сфері енергетики лідери ЄС планують, зокрема, звернути увагу на покращення енергоефективності, посилення диверсифікації постачань енергоресурсів, а також на необхідність забезпечення стабільного бізнес-клімату для залучення інвестицій.

У сфері ухилення від оподаткування лідери ЄС хочуть обговорити шляхи покращення автоматичного обміну інформацією про прибутки в ЄС, а також подальші кроки щодо схвалення Директиви про оподаткування заощаджень.