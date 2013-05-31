ЄС вніс зміни до списків осіб та підприємств Білорусі, що підпадають під обмеження
Політика щодо Мінська не змінилася
Брюссель. 31 травня. УНІАН. ЄС вніс зміни до списків осіб та підприємств Білорусі, що підпадають під дію обмежувальних санкцій.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засідання Ради ЄС з питань конкуренції.
“Рада внесла зміни до обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі, вважаючи, що більше нема підстав для збереження однієї особи та двох компаній у переліку тих, хто підпадає під дію обмежувальних заходів”, - написано у прес-релізі за підсумками засідання Ради.
У прес-службі Ради ЄС уточнили, що це рішення не відображає жодних змін у політиці ЄС щодо Білорусі.
Таким чином, станом на сьогодні до переліку громадян Білорусі, яким заборонено в’їзд до ЄС і чиї активи в ЄС заморожені входить 241 особа, а до переліку компаній, чиї активи заморожені – 28 компаній.