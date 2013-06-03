ЄС надасть Йорданії 50 млн. євро допомоги для біженців з Сирії

Брюссель. 3 червня. УНІАН. Європейський Союз надасть Йорданії 50 млн. євро допомоги для зменшення наслідків припливу сирійських біженців.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Євро комісії, про це заявив сьогодні в Аммані комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле на зустрічі з королем Абдуллою другим.

“ЄС залишається глибоко відданим допомозі уряду Йорданії у його відповіді на кризу біженців”, - цитує прес-служба слова комісара.

Передбачається, що з виділених коштів 25 млн. євро будуть витрачені на організацію навчання для дітей біженців у таборах, а ще 25 млн. євро – на надання біженцям медичних послуг.

У прес-службі зазначили, що з урахуванням цього траншу, загальна сума допомоги Йорданії у вирішенні проблеми біженців з боку ЄС сягне 137 млн. євро.

У прес-службі також зазначили, що Йорданія прийняла левову частку біженців з Сирії. Станом на кінець Мая кількість зареєстрованих сирійських біженців в Йорданії сягнула 489 тис. осіб, і за оцінками місцевої влади, до кінця року сягне 1 млн.