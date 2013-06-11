Єврокомісія пропонує спростити правила вимоги компенсацій збитків жертвами антимонопольних змов

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Європейська комісія пропонує спростити правила вимоги компенсацій збитків жертвами антимонопольних змов.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комісією проекті Директиви ЄС.

Проект, зокрема, передбачає, координацію національного законодавства в цій сфері. При цьому, згідно з проектом Директиви, доказом в судах мають слугувати встановленні національними органами країн-членів ЄС факти порушення антимонопольного законодавства.

Крім того, проектом документу більш чітко виписані терміни, в які жертви можуть вимагати сплати компенсацій, а також правила вирішення суперечок консенсусом.

В прес-службі Євро комісії зазначили, що Європейський суд в Люксембурзі визнав право жертв антимонопольних змов вимагати компенсацій. Водночас, національні законодавства до останнього часу, на думку Євро комісії, містять досить багато перешкод, які не дають можливості жертва антимонопольних змов ефективно вимагати компенсації збитків.

Проект Директиви буде подано на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.