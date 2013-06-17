Депутат Мирошніченко: ЄС не повинен сприймати Україну лише через справу Тимошенко

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від Партії регіонів Юрій Мирошніченко вважає, що Європа не повинна дивитися на Україну лише через призму справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні на конференції “Україна на шляху до Вільнюса”.

“Я не думаю, що це в інтересах Європи – дивитися на Україну через одну справу”, - сказав він.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, депутат визнав, що справа Тимошенко – це не лише справа однієї людини.

“Справа Тимошенко – це, передусім сигнал про те, що наша судова система хвора”, - сказав депутат.

Він зазначив, що змінити судову систему є викликом для української влади, суспільства, а також – для європейського майбутнього України.

У зв’язку з цим Ю.Мирошніченко підкреслив необхідність змінити в цілому ситуацію в юридичній площині в Україні, а не лише розв’язати проблему однієї справи.