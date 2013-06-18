Cхвалення конституційних змін на референдумі може завдати шкоди законності в Україні

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Венеціанська комісія: схвалення конституційних змін на референдумі може завдати шкоди законності в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій офіційній позиції Венеціанської комісії щодо закону про національний референдум України, схваленому Верховною Радою у листопаді 2012 року.

“Можливість схвалювати Конституцію на референдумі, скликаному за народною ініціативою, здається, не передбачена чинною Конституцією України”, - написано у позиції Комісії, оприлюдненій на її сайті.

“Надання дозволу на національний референдум за народної ініціативи щодо нової Конституції чи змін до Конституції... зроблять можливим уникнення вимог кваліфікованої більшості у Верховній Раді. Комісія щиро вірить, що це буде шкідливим для конституційної стабільності та законності в Україні”, - продовжується у документі.

Венеціанська комісія зазначила, що і в своїх попередніх висновках щодо проектів законів про референдум в Україні наголошувала на тому, що і зміни до Конституції, і, навіть, схвалення нової Конституції мають відбуватися за процедурою, що встановлення чинним головним законом. При цьому, зазначає Комісія, вимога конституційної більшості голосів Верховної Ради на підтримку таких змін чи нової Конституції має зберігатися.

Венеціанська комісія оцінила закон України про національний референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Херкеля.