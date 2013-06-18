Брюссель. 18 червня. УНІАН. У 2011 році українці отримали більше всіх посвідок на проживання в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН ва Брюсселі, такі дані містяться у 4-ій щорічній доповіді з питань міграції та притулку, оприлюдненій Євро комісією 17 червня.

Згідно з даними Комісії, в 2011 році громадянам України було видано 204 тис. посвідок на проживання в ЄС, громадянам США – 189 тис., Індії – 179 тис., Китаю – 153 тис. та Марокко – 120 тис.

Загалом, за даними Єврокомісії, в 2011 році було видано 2,5 млн. перших посвідок на проживання громадянам третіх країн.

З них, 30% посвідок видано за сімейними причинами, 26% - у зв’язку з роботою, 21% - на навчання і 23% - з інших різних причин.

Загалом, на 1 січня 2012 року в ЄС проживало 20,7 млн. вихідців з третіх країн, або 4,1% від усього населення ЄС.