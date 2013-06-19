Комітет Європарламенту схвалив рекомендації Угорщині щодо конституційних змін

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту схвалив рекомендації Угорщині у зв'язку зі схваленими владою цієї країни змінами до Конституції.

Про це йдеться у проекті доповіді Руї Тавареша, затвердженому сьогодні на засіданні Комітету в Брюсселі.

Комітет, зокрема, порекомендував владі Угорщини скасувати зміни, які вже були визнані неконституційними Конституційним судом країни, а також зменшити використання законів, схвалених в рамках конституційної реформи.

Крім того, Комітет порадив Будапешту дослухатися до рекомендацій Венеціанської комісії і забезпечити якнайширше представництво політичних партій в процесі конституційної реформи.

У проекті доповіді містить звернення до конференції президентів Європарламенту розглянути можливість застосування механізму, передбаченого статтею 7 (1) Угоди про Європейський Союз. Згідно з цією статтею, Європарламент може звертатися до Ради ЄС з проханням розглянути чи є ризики серйозного порушення демократичних цінностей в тій чи іншій країні-члена. У випадку визнання наявності таких ризиків Рада ЄС повинна буде активізувати діалог та моніторинг процесів, що відбуваються в Угорщині.

Депутати також висловилися за створення так званої “Копенгагенської комісії” на європейському рівні, яка б моніторила дотримання країнами-членами ЄС копенгагенських стандартів демократії.

Проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту на початку липня.