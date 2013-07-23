Представник ОБСЄ засудила напади на українських журналістів

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня Міятовіч засудила напади на українських журналістів.

Про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

Так, Д.Міятовіч, зокрема, заудила напада на журналіста Інтернет-видання “Дорожній контроль” Олега Богданова.

Напад на О.Богданова було здійснено двома ообами 21 липня поблизу від його будинку у Донецьку.

Крім того, представник ОБСЄ висловила стурбованість нападами на журналістів під час демонстрації в центрі Києва 18 липня.

“Оскільки безпека журналістів – основне для збереження права на свободу виcловлювання, правоохоронні органи мають бути відданими захисту їх прав та допомагати їм в реалізації їх професійних обов’язків”, - написано у заяві представника ОБСЄ.

“Я закликаю владу зробити все, що в їх силах для забезпечення безпеки журналістів та для притягнення винних в нападах до правосуддя”, - наголосила Д.Міятовіч.

Вона також підкреслила, що її Бюро залишається готовим допомогти Україні у попередженні жорстокостей та забезпеченні безпеки журналістів.