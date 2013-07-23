Єврокомісія: Латвія має продовжити зусилля для підготовки до вступу до зони євро

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що Латвія має продовжити зусилля для підготовки до вступу до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні Комісією доповіді щодо стану практичної підготовки країни до приєднання до єдиної європейської валюти.

У доповіді зазначається, що в цілому, підготовка просувається добре, водночас Комісія визначила низку напрямів, в яких зусилля мають бути продовжені.

Серед них – збільшення кількості персоналу, який займатиметься моніторингом відображення подвійних цін (в латах та в євро), а також – забезпечення швидкого реагування на можливі скарги з тим, щоб остаточне рішення могло схвалюватися протягом 48 годин з моменту подання скарг.

Крім того, доповідь містить поради сприяти забезпеченню новими монетами невеликих роздрібних торговців та забезпечити своєчасне переведення всіх банкоматів на розрахунки в євро з 1 січня 2014 року.

Крім того, у документі міститься низка порад щодо проведення інформаційної кампанії в країні про перехід на євро.

Як повідомляв УНІАН, Латвія має приєднатися до зони євро з 1 січня 2014 року. Таким чином, загальна кількість країн-членів зони євро сягне 18-ти.