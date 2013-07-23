Брюссель. 23 липня. УНІАН. ЄС та Китай посилять співпрацю у боротьбі з контрафактом алкогольних напоїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний лист про наміри підписали сьогодні комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіан Чіолош та міністр Генеральної адміністрації Китаю з нагляду за якістю, інспекцій та карантину Жи Шупінг.

У документі обидві сторони висловили важливість двосторонньої торгівлі алкогольними напоями, а також підкреслили необхідність посилення співпраці у боротьбі з контрафактною продукцією.

“Це ще один крок вперед у посиленні ефективності співпраці між ЄС та Китаєм у боротьбі з контрафактною продукцією в сфері вин та спиртових напоїв”, - заявив з цього приводу Д.Чіолош.

У листі сторони заявили про готовність ділитися інформацією щодо виявлених фактів торгівлі контрафактними алкогольними напоями, співпрацювати у виявленні практики підробки алкогольних напоїв, а також підробки сертифікатів походження, визначати необхідні дії для викорінення такої практики.