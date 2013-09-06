Кличко сподівається, що співпраця з ЄНП додасть його партії досвіду

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Лідер української партії “УДАР” Віталій Кличко сподівається, що співпраця його партії з Європейською народною партією (ЄНП) додасть партії досвіду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку висловив сьогодні українським журналістам сам В.Кличко.

“Ми знаємо, що політика — це команда гра, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії — почесно”, - сказав він.

В.Кличко зазначив, що вже зараз “УДАР” акттивно співпрацює з різними фондами, а також дуже тісно — з християнськими демократами Німеччини, і планує розвивати таке співробітництво в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Політична Асамблея ЄНП схвалила рішення про надання партії “УДАР” статусу спостерігача.