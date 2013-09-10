Європарламент розпочав інформаційну кампанію напередодні виборів

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Європейський парламент від сьогодні розпочинає інформаційну кампанію напередодні виборів, як відбудуться 22-25 травня наступного року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Європарламенту, сама кампанія триватиме аж до виборів Президента Єврокомісії, і буде розділена на чотири етапи.

Так, на першому етапі, який розпочався сьогодні, планується пояснити громадянам ЄС нові повноваження, які має Європейський парламент, а також значення цього для європейців.

Другий етап кампанії розпочнеться вже у жовтні і триватиме до лютого наступного року. В його рамках планується організація низки інтерактивних подій з громадянами ЄС за 5-ма темами: економіка, зайнятість, якість життя, гроші та ЄС в світі.

Третій етап, який розпочнеться у лютому наступного року, і триватиме до дати виборів, буде повністю присвячений голосуванню.

Четвертий етап інформаційної кампанії буде проведено після виборів парламенту та перед виборами Президента Єврокомісії та представлення нового складу Комісії.