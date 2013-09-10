Європарламент розпочав інформаційну кампанію напередодні виборів

15:24, 10 вересня 2013
Новини ЄС
0 0

Кампанія триватиме до виборів нового Президента Єврокомісії

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Європейський парламент від сьогодні розпочинає інформаційну кампанію напередодні виборів, як відбудуться 22-25 травня наступного року.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Європарламенту, сама кампанія триватиме аж до виборів Президента Єврокомісії, і буде розділена на чотири етапи.
Так, на першому етапі, який розпочався сьогодні, планується пояснити громадянам ЄС нові повноваження, які має Європейський парламент, а також значення цього для європейців.
Другий етап кампанії розпочнеться вже у жовтні і триватиме до лютого наступного року. В його рамках планується організація низки інтерактивних подій з громадянами ЄС за 5-ма темами: економіка, зайнятість, якість життя, гроші та ЄС в світі.
Третій етап, який розпочнеться у лютому наступного року, і триватиме до дати виборів, буде повністю присвячений голосуванню.
Четвертий етап інформаційної кампанії буде проведено після виборів парламенту та перед виборами Президента Єврокомісії та представлення нового складу Комісії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter