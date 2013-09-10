Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Європарламент планує засудити тиск Росії на країни “Східного партнерства” та закликати Єврокомісію до захисту сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такий висновок можна зробити на підставі проектів резолюцій, зареєстрованих в Європарламенті різними політичними групами.

В проектах резолюцій усіх політичних груп, за винятком групи об’єднаних лівих, пропонується в більшому чи меншому ступені засудити дії Росії та зростаючий з її боку тиск на країни “Східного партнерства” із наближенням Вільнюського саміту ЄС.

При цьому, в проектах документів зазначається, що ЄС має взяти на себе відповідальність за допомогу країнам-партнерам у ситуації, що склалася.

Депутати різних політичних груп вважають, що угоди про асоціацію з країнами “Східного партнерства” мають піти на користь не лише ЄС та цим країнам, але й Росії.

В проекті резолюції, підготовленому групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів пропонується також дати окремі оцінки кожній з країн, що відчувають зростаючий тиск з боку Москви.

Так, соціалісти запропонували привітати підтвердження Президентом України Віктором Януковичем європейських прагнень України, висловити жаль заявою Президента Вірменії Сержа Саргсяна про намір приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, підтримати про європейський вибір Молдови, а також швидкий прогрес Грузії у переговорах про угоду про асоціацію з ЄС.

Натомість, група об’єднаних лівих підготувала проект резолюції, в якому пропонує піддати критиці діяльність Європейської служби зовнішніх дій за її провал роботи з Росією та країнами “Східного партнерства” з метою визначення шляхів співіснування Європейського економічного простору та Митного союзу. При цьому, комуністи пропонують висловити переконання в тому, що розділення політики щодо Росії та країн “Східного партнерства” було провальним рішенням.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Європарламенті відбудуться дискусії щодо тиску Росії на країни “Східного партнерства”.

12 вересня, Європарламент планує визначитися щодо резолюції з цього питання.