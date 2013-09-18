Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Українські політики не повинні перекладати відповідальність за дискримінацію на суспільство.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив директор Європейського офісу Amnesty International Ніколя Бегер, коментуючи ззаяви українських політиків щодо неготовності українського суспільства до заборони дискримінації на грунті сексуальної орієнтації в сфері трудових відносин.

“Саме влада має боротися з такими формами дискримінації”, - сказав правозахисник.

Він нагадав, що в багатьох своїх рішеннях Європейський суд з прав людини визначив, що думка більшості не може бути підставою для дискримінації меншості.

Правозахисник також нагадав, що заборона дискримінації є не лише вимогою для спрощення візового режиму між Україїною та ЄС, але також міститься у вигляді зобов'язання України в проекті угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, заборона дискримінацї в трудових відносинах на будь-яких підставах є однією з вимог ЄС в рамках реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму. Український парламент поки не зміг внести зміни до законодавства щодо заборони дискримінації, які б забороняли дискримінацію в трудових відносинах на базі сексуальної орієнтації.

Упоноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська обговорила з представниками Єврокомісії можливість створення механізму захисту від дискримінації без внесення змін до антидискримінаційного закону, зазначивши, що такі зміни, передусім щодо заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в трудових відносинах, поки не сприймаються в супсільстві.