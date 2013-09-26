Представник ОБСЄ закликає звільнити російського фотожурналіста

Брюссель. 26 вересня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятовіч висловила стурбованість арештом російського фотожурналіста Дениса Сінякова та закликала до його звільнення.

Про це УНІАН повідомили в ОБСЄ.

“Це викликає стурбованість, що Д.Сіняков був заарештований під час виконання своїх обов’язків, як фотожурналіст”, - написано у листі Д.Міятовіч на ім’я голови Слідчого Комітету Росії Олександра Бастрикіна.

За повідомленнями ЗМІ, Д.Сіняков був арештований 18 вересня під час висвітлення акції Greenpeace біля платформи “Приразломна” “Газпрому” в Баренцовому морі.

26 вересня Мурманський суд вирішив арештувати фотожурналіста на два місяці за підозрою в парітстві.

“Я щиро переконана, що обвинувачення мають бути зняті, а Д.Сіняков – негайно звільнений”, - наголосила Д.Міятовіч.