Уряд має прискорити проведення реформ для забезпечення сталого економічного зростання - Гройсман

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи Третю регіональну сесію Всесвітнього комунікаційного форуму WCFDavos Kyiv 2016.

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«Завдання уряду - зупинити кризу і вжити всіх антикризових заходів, які дадуть змогу зупинити непрості процеси минулого. Ми повинні забезпечити зростання і розвиток країни. Це щоденні пункти порядку денного нашої роботи, - сказав Гройсман. - Економіка починає оживати. Але треба посилювати це зростання, ми повинні рухатися швидше, ніж будь-хто на нашому місці. У нас немає часу. А час має велике значення. І наше завдання рухатися швидко й ефективно».

Раніше глава уряду зазначав, що наступний, 2017 рік стане роком економічного зростання і роком розвитку в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік, виконання якого передбачає досягнення економічного зростання в 3% ВВП.