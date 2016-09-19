Уряд має прискорити проведення реформ для забезпечення сталого економічного зростання - Гройсман
Кабінет міністрів України має використати весь доступний набір антикризових заходів і прискорити проведення реформ для того, щоб забезпечити стійке економічне зростання і розвиток держави.
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи Третю регіональну сесію Всесвітнього комунікаційного форуму WCFDavos Kyiv 2016.
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«Завдання уряду - зупинити кризу і вжити всіх антикризових заходів, які дадуть змогу зупинити непрості процеси минулого. Ми повинні забезпечити зростання і розвиток країни. Це щоденні пункти порядку денного нашої роботи, - сказав Гройсман. - Економіка починає оживати. Але треба посилювати це зростання, ми повинні рухатися швидше, ніж будь-хто на нашому місці. У нас немає часу. А час має велике значення. І наше завдання рухатися швидко й ефективно».
Раніше глава уряду зазначав, що наступний, 2017 рік стане роком економічного зростання і роком розвитку в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік, виконання якого передбачає досягнення економічного зростання в 3% ВВП.