Двоє українців створили бізнес на дронах, які економлять значні гроші для аграрних корпорацій (відео)

Про це йдеться у сюжеті "Роби бізнес" на каналі 2+2.

"Моя дружина не була особливо рада цьому, але потім ми перемістилися в офіс. Ми арендували спочатку одне приміщення, потім інше. Зараз ми займаємо територію кількох поверхів", - розповів співвласник бізнесу Яковенко.

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"От у тебе є господарство у 5 тисяч гектарів і тобі треба оглянути усі ці поля. Але всі розуміють, що одна людина цього не може зробити - фізично це неможливо. Він (власник ферми – ред.) точково внесе необхідну дозу на необхідну ділянку, і за рахунок цього відбувається значна економія", - розповів партнер Яковенка Февзі Аметов.

Збирають безпілотники в невеличкій кімнаті в центрі столиці. Наче конструктор, кожна деталь дрону легко замінюється в разі потреби.

"Якщо у процесі експлуатації пошкоджено якийсь елемент, його можна або відремонтувати, або замінити. Вся конструкція є модульною і все досить просто", - пояснює Яковенко, показуючи деталі БПЛА.

Складові частини майбутнього безпілотника підприємці купують за кордоном: пінопласт - у Китаї, двигун - у Німеччині. В Україні їх вже допрацьовують і модифікують.