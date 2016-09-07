У Міноборони РФ заявили, що наздогнали Захід у сфері виробництва безпілотників

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов на форумі «Армія-2016».

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«Нас звинувачували ще кілька років тому, що ми серйозно відстали в цьому напрямку, особливо у безпілотному напрямку. Сьогодні, я вважаю, що практично це відставання ліквідовано», - сказав Борисов.

«Російська армія має вже на озброєнні, а російські підприємства готові нам пропонувати нові розробки практично всього типажу - від тактичного до стратегічного класу безпілотників як інформаційних, так і ударних. Причому, і літакового, і вертолітного типів», - сказав Борисов.

За його словами, Росія в цьому класі озброєнь вирівнялася з провідними арміями світу.

«Що стосується робототехнічних засобів - у першу чергу сухопутних і морських - то, напевно, зразки, які представлені, в тому числі й на форумі «Армія-2016», вони за деякими показниками навіть перевершують зарубіжні аналоги», - стверджує Борисов.

«Ми бачимо дуже багато ініціативних інноваційних розробок, особливо в галузі робототехніки, безпілотної авіації, систем управління, систем зв'язку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці української армії неодноразово збивали на сході України російські безпілотники, що служить черговими доказами участі армії РФ у боях на Донбасі.