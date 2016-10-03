Рада Європи планує дати Україні на підтримку реформ 45 мільйонів євро - Клімкін

Рада Європи планує надати Україні на підтримку реформ 45 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

"День українських реформ в Раді Європи. 45 мільйонів на підтримку українських реформ - План дій для України є найбільшим в історії організаційним пакетом підтримки держави-члена. Україна й надалі буде працювати з Радою Європи для проведення реформ в країні та зміцнення верховенства права та прав людини в Європі", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін бере участь у Дні українських реформ в Раді Європи у Страсбурзі.

Під час заходу заплановано представити досягнення України в реалізації реформ, які Рада Європи підтримує в рамках свого Плану дій на 2015-2017 роки.

План дій охоплює такі реформи, як створення і зміцнення антикорупційних механізмів, судова реформа, реалізація національної стратегії щодо захисту прав людини, реформи поліції та пенітенціарної системи і створення громадського телебачення.