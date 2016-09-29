У ЄБРР розповіли, за яких умов збільшать інвестиції в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку може збільшити інвестиції в Україні в разі поліпшення корпоративного управління державних компаній.

Про це повідомив директор представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер на конференції з реформи держкомпаній в Києві.

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"Ми дійсно будемо мати можливість інвестувати більше, якщо покращиться якість корпоративного управління (держкомпаній - УНІАН)", - сказав він.

За словами Аджунера, ЄБРР 2016 року не зміг забезпечити заплановані обсяги інвестицій в Україні у зв'язку з політичною нестабільністю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що Європейський банк реконструкції і розвитку 2016 року зменшить обсяг інвестицій в Україну з раніше планованого 1 мільярда євро через політичну кризу, що відбувалося в першому кварталі.