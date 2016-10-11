Німеччини очікує від України створення ринку землі для фінансування проектів та залучення інвестицій

Німеччина очікує від України створення ринку землі, що дозволить фінансувати відповідні проекти й направляти інвестиції в країну.

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Про це заявив державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Маттіас Махніг на бізнес-форумі в Києві.

«Потрібно пройти земельну реформу для того, щоб іноземні інвестори могли приходити в Україну, і це було б серйозною умовою фінансування проектів, можна було б купувати землю й безпечно працювати на ній», - сказав він.

Також Махніг зазначив, що інвестиції німецького уряду в найближчій перспективі будуть спрямовані в енергетичний сектор України для збільшення енергоефективності, проте значного збільшення їх обсягу варто очікувати за умови продовження Україною необхідних реформ.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада подовжила діючий в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. Разом із тим, введення ринку землі є однією із ключових умов співробітництва з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом.