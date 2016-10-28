Гройсман обіцяє захистити "кожен євро і долар, які інвестуються в Україну"

Український уряд всіляко сприятиме захисту іноземного бізнесу, що працює в нашій країні, оскільки бізнес є запорукою економічного процвітання, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ділового українсько-французького форуму в Парижі.

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«Наше завдання і пріоритет - ваш успіх. А ваш успіх - це розвиток і зростання нашої країни, -сказав Гройсман. - Ми будемо робити все для того, аби ви в Україні були успішними, щоб кожен євро, долар і гривня, які інвестуються в Україну, були захищені, щоб ви відчували, що відбувається не тільки процес реформ, а є також і їх результати. Інвестуйте в Україну, одержуйте прибуток, реінвестуйте і будьте успішними, а ми всіляко цьому сприятимемо».

Гройсман нагадав, що в пріоритеті роботи українського уряду - зміна системи державного управління, боротьба з корупцією, ефективна система правосуддя, дерегуляція, масштабна приватизація, а також податкова реформа, метою якої буде формування найбільш сприятливого для бізнесу податкового законодавства та процедур.

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«Наше завдання - створити умови, в яких ви на 100% використаєте свій досвід, можливості та потенціал України. Тільки разом ми зможемо досягти успіху», - сказав Гройсман, зазначивши, що пріоритетні галузі для інвестування - енергетика, машинобудування, сільське господарство, легка промисловість, інфраструктури, деревообробка, фармацевтика та ІТ.

«Україна має безпрецедентні виклики, але вона також має і великі можливості. Ми сприймаємо кожен виклик як можливість бути кращими і сильнішими. У нас є потенціал для серйозного зростання», - наголосив Гройсман.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав французький бізнес активніше інвестувати у сферу транспорту та інфраструктури. Крім того, французький газовий холдинг Engie отримав доступ до українських газових сховищ, що дозволить французькій компанії вийти на український ринок поставок газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, в Парижі відбувається українсько-французький діловий форум. Франція - шостий торговий партнер України серед країн ЄС. За 8 місяців цього року товарообіг між двома країнами становив 1,2 млрд дол. Основними статтями українського експорту до Франції є продукція агросектору та легкої промисловості.