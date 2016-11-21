Німецько-український фонд готовий інвестувати в розвиток малого і середнього бізнесу 18 мільйонів євро

Про це повідомляється на сайті Нацбанку з посиланням на заяву директора департаменту фінансового контролінгу НБУ Олега Стринжи, який за сумісництвом виконує функції виконавчого директора фонду.

Читайте такожКубів: 80% українців зайнято в малому і середньому бізнесі, але його частка у ВВП лише 15%

«Національний банк України підтримує урядову Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу-2020. Капіталізація фонду цілком дозволяє йому стати ефективним національним інструментом фінансування МСБ в Україні шляхом залучення зовнішніх кредитних ліній під низькі відсоткові ставки і фінансування банків-партнерів для кредитування цільових напрямків розвитку МСБ», - зазначив Стринжа.

За його словами, поки що Національний банк здійснює плановий перегляд Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Оновлена програма включатиме завдання з відновлення кредитування, у тому числі спрощення отримання фінансування для українського бізнесу і врегулювання проблемної заборгованості підприємств.

Також регулятор нагадав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі представило Стратегію розвитку малих і середніх підприємств України до 2020 року, розроблену за підтримки Європейського Союзу. Стратегія покликана збільшити роль МСБ в економіці України і концентрується на шести основних сферах: дерегулювання, спрощення доступу МСБ до фінансування і податкового адміністрування, підвищення популярності підприємництва, залучення МСБ до зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення його інноваційності.

Довідка УНІАН. Німецько-український фонд являє собою небанківську фінансову установу, створену у 1999 році указом президента України. Його мета - сприяння розвитку мікро-, малих і середніх підприємств шляхом надання кредитів через українські банки. Учасниками фонду є Національний банк України (31,3%), Міністерство фінансів України (31,3%) і Німецький банк розвитку KfW (37,4%).