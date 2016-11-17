Мінекономрозвитку готує стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі до кінця року має намір затвердити стратегію розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) до 2020 року, покликану збільшити роль МСБ в економіці України.

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Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на форумі в Києві.

«Нам не вдалося станом на сьогодні побудувати цілісну, комплексну програму розвитку малого і середнього бізнесу. Нам зараз потрібно почути кожного, взяти документ, який вже працює в країнах Центральної та Східної Європи, скопіювати його структурно... До кінця року ми повинні затвердити цю стратегію до 2020 року», - сказав він.

За словами міністра, стратегія буде сконцентрована на шести основних сферах дерегулюванняї, спрощення доступу МСБ до фінансування, спрощення податкового адміністрування, підвищення популярності підприємництва, залучення МСБ до зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення його інноваційності.

«Це дасть змогу побачити зовсім інші цифри щодо ролі малого і середнього бізнесу у ВВП уже через кілька років», - зазначив глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році 99,8% суб'єктів підприємництва складав малий і середній бізнес, в якому було зайнято 80% населення, однак його частка у ВВП становила лише 15%.