Україна збільшила експорт товарів і послуг в ЄС до $11,4 мільярда

Україна за підсумками 9 місяців наростила обсяг експорту товарів та послуг до Європейського Союзу до 11,4 млрд дол. проти 6,5 млрд дол. у першому півріччі поточного року.

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Як наголошується в інформаційних матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, частка ЄС у загальному обсязі українського експорту становила 35,7%. За підсумками 2015 року цей показник становив 32,8%, у 2014 році - 31,8%.

Близько 85,4% (9,8 млрд дол.) обсягу експорту становили товари, близько 14,6% (2,2 млрд дол.) - послуги. Товарну номенклатуру експорту складали: продукція АПК та харчової промисловості (2,9 млрд дол.), продукція металургії (2,3 млрд дол.), продукція машинобудування (1,6 млрд дол.), мінеральна продукція (1 млрд дол.), продукція деревообробної промисловості (664 млн дол.), продукція легкої промисловості (608 млн дол.), продукція хімічної промисловості (348,3 млн дол.), інші промислові товари (373,7 млн дол.)

Мінекономрозвитку також наводить порівняльні дані торгівлі з іншими партнерами. Зокрема, до першої десятки торговельних партнерів України, крім ЄС, увійшли Російська Федерація (14,9% обсягу експорту, або 4,77 млрд дол.), Туреччина (5,2% - 1,65 млрд дол.), Єгипет (5% - 1,6 млрд дол.), Китай (4,6% - 1,5 млрд дол.), Індія (3,9% - 1,2 млрд дол.), США (2,5% - 800 млн дол.), Білорусь (2,1% - 687 млн дол.), Ізраїль (1,5% - 478 млн дол.), Саудівська Аравія (1,4% - 450 млн дол.) і Швейцарія (1,2% - 387 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року набув чинності режим вільної торгівлі між Україною та ЄС.