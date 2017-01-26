Порошенко закликав Європарламент збільшити квоти та преференції для українського експорту

Президент України закликав Європейський парламент якомога швидше підтримати пропозицію Європейської комісії щодо надання додаткових торговельних преференцій для українського експорту на європейському ринку.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це голова держави сказав у телефонній розмові з новообраним президентом Європарламенту Антоніо Таяні.

«Рішення (про преференції - УНІАН) буде сприяти подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Росії», - цитує Порошенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни – члени ЄС.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні 2016 року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів до Росіъ, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.