Литва спростила працевлаштування іноземців - чекає фахівців з України

Уряд Литви вирішив полегшити працевлаштування деяких фахівців з третіх країн і чекає більше українських працівників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Саулюс Сквернялис.

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"Якщо дивитися на статистику останніх років, то люди тих професій, про які ми говоримо, приїжджають з України. Я вважаю, що ми бачимо той же процес у сусідній Польщі. Там ситуація ліберальніша. За нашими даними, так кілька десятків тисяч українців, які успішно інтегрувалися в трудовий ринок, створюють додаткову вартість і дозволяють бізнесу розвиватися", - заявив прем'єр у четвер в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas, передає Delfi.

За його словами, уряд, полегшуючи працевлаштування іноземних фахівців, створив достатні запобіжники для того, щоб не постраждало зростання зарплат місцевих жителів.

У середу литовський уряд схвалив список професій для полегшеного порядку працевлаштування фахівців деяких сфер з-за кордону. Ці положення будуть діяти стосовно приїжджих не з країн Євросоюзу. Всередині самої спільноти всі його громадяни можуть працювати в іншій країні без дозволу.