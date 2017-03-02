Україна хоче почати реалізацію програм підтримки реформ від ЄС майже на 300 мільйонів євро

Україна до 2017 року планує почати реалізацію програм підтримки реформ від Європейського Союзу на суму до 272,5 мільйона доларів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на результати зустрічі міністра Степана Кубіва з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнесом Ханом.

Зокрема, на підтримку реформ у відповідності з Угодою про асоціацію між Україною і ЄС буде направлено 30-40 мільйонів євро, забезпечення верховенства права - 52,5 мільйона євро на підвищення енергоефективності - 80 мільйонів євро, на управління державними фінансами, податкову та митну реформи - 25-50 млн євро на реабілітацію та соціально-економічний розвиток східних регіонів України - 25-50 мільйонів євро.

За словами Кубіва, Україна розраховує на підтримку ЄС у питаннях проведення реформ, так і в питаннях безпеки і геополітичної підтримки.

"Сьогодні як ніколи важливо, щоб ЄС продовжував демонструвати єдність і солідарність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції ЄС залишаються одним з найбільш ефективних механізмів стримування російської агресії. Ми розраховуємо на подальшу підтримку ЄС, включаючи надання додаткових торговельних преференцій для України", - сказав міністр.

У свою чергу, Хан підкреслив, що основною задачею ЄС є допомога в стабілізації ситуації в країні.

"В ЄС ми бачимо, як Україна рішуче працює для зміцнення економіки в діючих складних умовах. Розуміємо і підтримуємо вас, тому що реформи повинні нарешті позитивно позначитися на житті громадян, збільшити їх доходи, покращити соціальну складову. Наша основна задача - допомогти стабілізувати ситуацію в Україні. А те, як ви впоралися з питанням 1,7 мільйона внутрішніх переселенців, досі служить нам в ЄС в якості прикладу рішучості і мужності України у подоланні труднощів, викликаних ситуацією на сході", - зазначив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, ЄС спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку восени минулого року профінансували створення Офісу підтримки реформ при уряді України, а також команд підтримки реформ при чотирьох міністерствах економічного блоку.

Першим напрямком роботи Офісу підтримки реформ стане трансформація управління по лінії Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства інфраструктури України. Надалі робота команди може бути розширена на інші міністерства та місцеві органи влади. Завданням команди стане покращення, перш за все, системи державного управління - як в окремих галузях, так і загалом по країні.

Також Європейський Союз має намір запустити програму підтримки реформування державної служби в Україні з обсягом фінансування 104 мільйони євро до 2020 року, з яких 90 мільйонів євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників.