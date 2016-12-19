Єврокомісія виділяє 104 мільйони євро на реформування держслужби

Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.

«Перед засіданням Ради асоціації Іванна Климпуш-Цинцадзе (віце-прем'єр з питань євроінтеграції - УНІАН) і генеральний директор ЕК (з питань сусідства і переговорів по розширенню - УНІАН) Крістіан Даніельсон підписали угоду про фінансування реформи держслужби», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Європейський Союз висловив намір до кінця 2016 року запустити програму підтримки реформування державної служби в Україні з обсягом фінансування 104 млн євро на період з 2016 по 2020 рік, із яких 90 млн євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників.