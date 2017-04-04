Україна вже вичерпала річну квоту на безмитний експорт в ЄС оброблених томатів

Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт оброблених томатів до країн Європейського Союзу, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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Згідно з повідомленням, основними споживачами цієї продукції є Польща (55,8% у загальній структурі експорту українських оброблених томатів), Австрія (10,5%) і Німеччина (6,9%).

Прес-служба зазначила, що станом на сьогодні Україна вже повністю вичерпала квоти на безмитний експорт за шістьма групами товарів: мед, цукор, крупи та борошно, виноградний та яблучний соки, кукурудза і оброблені томати. Також майже повністю використана квота на експорт пшениці (на 86%) і закрита основна квота на другий квартал із експорту курятини. Наголошується, що подібна тенденція спостерігалася і минулого року.

В УКАБ нагадали, що цього року Єврокомісія планувала збільшити обсяги квот на безмитний експорт за вісьмома групами товарів: мед, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний сік, а також овес, пшениця, кукурудза і ячмінь.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, обсяг квоти на експорт на ринок ЄС українських оброблених томатів становить 10 тис. тонн, меду – 5,2 тис. тонн, цукру – 20 тис. тонн, круп та борошна – 6,6 тис. тонн, виноградного та яблучного соків – 12 тис. тонн, кукурудзи – 400 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, м'яса птиці – 16,8 тис. тонн.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.